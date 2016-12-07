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В Брюсселе открылось заседание Комиссии Украина-НАТО

опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 12:41 Новость: тема тэги гео
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В Брюсселе началось заседание Комиссии Украина-НАТО, которое проходит в рамках встречи глав МИД стран НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании будет обсуждаться имплементация пакета мер по поддержке Украины, одобренного на саммите НАТО в Варшаве, а также на повестке дня будет проведение реформ в Украине.
"Мы также обсудим ситуацию в сфере безопасности, которая остается серьезной", - заявил Столтенберг.
"НАТО продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и оказывать поддержку реформам, призванным обеспечить лучшее будущее украинского народа", - отметил он
"Наша встреча является подтверждением нашей устойчивой поддержки Украины", - добавил Столтенберг.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"