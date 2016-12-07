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Главная В Брюсселе открылось заседание Комиссии Украина-НАТО опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 12:41 Новость: тема тэги гео В Брюсселе началось заседание Комиссии Украина-НАТО, которое проходит в рамках встречи глав МИД стран НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании будет обсуждаться имплементация пакета мер по поддержке Украины, одобренного на саммите НАТО в Варшаве, а также на повестке дня будет проведение реформ в Украине.

"Мы также обсудим ситуацию в сфере безопасности, которая остается серьезной", - заявил Столтенберг.

"НАТО продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и оказывать поддержку реформам, призванным обеспечить лучшее будущее украинского народа", - отметил он

"Наша встреча является подтверждением нашей устойчивой поддержки Украины", - добавил Столтенберг. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее