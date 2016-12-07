Хроника Донецкого «перемирия» на 7 декабря

По сообщениям силовых ведомств и звуковому оформлению, перемирие в ДНР продолжает протекать по сценарию откровенных боевых действий. Украинские подразделения с вечера выпустили 448 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Ясиноватой, Докучаевска и южным селам Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 01:00 украинские военные выпустили 448 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западной окраине Донецка, Еленовка на юго-западе столицы, селам Спартак, Жабичево Ясиноватского района, Ленинское, Саханка, Октябрь Новоазовского района на юге ДНР, Ясное вблизи Докучаевска, территории Донецкого аэропорта, промзоны под Ясиноватой и окрестностям «Вольво-Центра»», — сообщили в военном ведомстве. С позиций ВСУ были выпущены несколько сотен снарядов, из вооружения БМП и гранатометов. Также использовались крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Глава поселковой администрации Еленовки, расположенной к юго-западу от Донецка Игорь Сякерин сообщил, что в результате «мирных» действий украинских террористов без света остались более 120 абонентов по улицам Первомая, Кирова и Пушкина.

В Докучаевске повреждены три многоквартирных дома на улицах Ленина, 108, и Центральная 91, 97, а также газопровод, о чем сообщил сегодня глава администрации Докучаевска Александр Качанов. Мэр добавил, что в настоящее время коммунальщики работают над восстановлением газовой магистрали.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса» сообщила, что Донецкая фильтровальная станция смогла поработать в нормальном режиме только двое суток. Сегодня утром она вновь была обесточена.

«Сегодня в 4:45 была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращено водоснабжение Авдеевки (поселок находящийся во временной оккупации украинскими карателями), частично нарушено снабжение водой Донецка и Ясиноватой, поселков Верхнеторецкое, Васильевка, Красный Партизан и Крутая Балка. Все эти районы административно принадлежат Ясиноватскому району.

«Коммунальные службы выполняют необходимые переключения водоснабжения близлежащих населенных пунктов с целью снизить до минимума перебои в водоснабжении», — отметили в Минстрое, но в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства добавили, что для обследования состояния линий электропередачи и подключения станции к энергоснабжению потребуется помощь других ведомств и представителей ОБСЕ.