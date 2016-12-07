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В Феврале 2017 года Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН

опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 12:57 Новость: тема тэги гео
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В течение февраля 2017 года кресло председателя Совета Безопасности ООН будет занимать посол Украины при ООН Владимир Ельченко, об этом говорится на странице организации в Twitter.
Напомним, Совет Безопасности состоит из 15 членов организации. Великобритания, КНР, Франция, РФ и США являются постоянными членами СБ. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из десяти непостоянных членов.
В прошлом году непостоянными членами Совета Безопасности на 2016-2017 годы были избраны Египет, Сенегал, Уругвай и Япония и Украина.
Делегаты 70-й сессии Генассамблеи ООН летом этого года выбрали новых непостоянных членов Совета на 2017-2018 годы: Боливия, Эфиопия, Швеция, Казахстан (впервые становится членом СБ), Италия и Нидерланды (эти страны разделили место за столом в Совете от западноевропейской группы на следующие два года).
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"