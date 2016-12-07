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Европейский вещательный союз просит Украину отменить "черный список" российских артистов на время "Евровидения-2017"

опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 13:14 Новость: тема тэги гео
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Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с властями Украины и Национальной телекомпанией Украины (НТКУ) о том, чтобы на время проведения "Евровидения-2017" отменить действие "черного списка" российских артистов. Кроме того, представители ЕВС рассчитывают на беспрепятственную трансляцию "Евровидения" российскими телеканалами, а также аккредитацию российских журналистов.
"ЕВС находится в процессе конструктивного диалога с НТКУ, а также с украинскими властями, для того чтобы гарантировать свободный въезд в страну для всех делегатов и артистов. Они смогут приехать и остаться на территории Украины. Мы ожидаем, что "Евровидение-2017" в Киеве останется, как и в прошлые годы проведения в других странах, мероприятием для всех. Мы надеемся, что Украина будет уважать права и свободу всех артистов, которые захотят принять участие в музыкальном конкурсе и посетить его. Сейчас мы ведем переговоры с Киевом, для того чтобы все российские артисты из черного списка Украины смогли приехать и остаться (на время проведения конкурса, - ред.) на территории Украины", - сообщили в ЕВС.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"