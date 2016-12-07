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В Вашингтоне продолжается «охота на ведьм»

опубликовано alex1943 в Ср, 07/12/2016 - 14:03 Новость: тема тэги гео
ZAHAROWA
Палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий создание специальной межведомственной группы по "выявлению тайного влияния" России. Данное положение включено в законопроект о финансировании разведывательных ведомств в 2017 финансовом году. В документе говорится о "противодействии активным шагам России по обеспечению тайного влияния на народы и правительства". В законопроекте, в частности, речь идет о подозрениях, что Россия манипулирует СМИ и финансирует агентов влияния. Теперь этот документ должен рассмотреть сенат, в случае одобрения он попадет на подпись президенту США.

Вероятно, уходящая вместе с президентом Бараком Обамой администрация старается всеми силами осложнить работу новому президенту, закладывая на каждом шагу новые мины замедленного действия.

Как прокомментировала этот законопроект официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США с подачи администрации президента Барака Обамы продолжают придерживаться антироссийской риторики в стиле "охоты на ведьм", заявила.

"Приходится с сожалением констатировать, что с подачи уходящей администрации Барака Обамы, недавно пугавшей американцев "русскими хакерами", в Вашингтоне продолжается запущенная и раскрученная за несколько лет антироссийская история, и, конечно, она больше начинает быть похожей на казалось бы уже забытое прошлое, а именно "охоту на ведьм", — сказала дипломат на брифинге.

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