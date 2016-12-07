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Главная Лидеры террористов в Алеппо заговорили о необходимости перемирия опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 14:15 Новость: тема тэги гео Лидеры так называемой сирийской оппозиции, а правильнее говоря террористов, продолжающих боевые действия в осажденном правительственными войсками восточном Алеппо, поняв, что шансов уцелеть у них нет, сегодня призывали к немедленному пятидневному прекращению огня. Под предлогом необходимости переговоров о будущем города и эвакуации раненых и гражданских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя оппозиции, который находится на территории Турции.

В так называемой "Гуманитарной инициативе" - документе, подписанном от имени лидеров террористов, содержится обращение с призывом обсудить будущее города после улучшения гуманитарной ситуации в удерживаемом террористами секторе Алеппо, а также организовать эвакуацию около 500 раненых, находящихся в критическом состоянии под контролем Организации Объединенных Наций. Террористы также предлагают, чтобы мирных жителей, желающих покинуть восток Алеппо, эвакуировали на север, в сельскую местность, а не в провинцию Идлиб, где продолжаются бои.

В документе говорится, что «повстанцы» в Алеппо готовы поддерживать любые региональные или международные инициативы, чтобы облегчить страдания своего народа, и повторяется готовность «оппозиции» обеспечить безопасность грузов от Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций, которые желают проводить гуманитарные операции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее