Главная

Лидеры террористов в Алеппо заговорили о необходимости перемирия

опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 14:15 Новость: тема тэги гео
image184945877
Лидеры так называемой сирийской оппозиции, а правильнее говоря террористов, продолжающих боевые действия в осажденном правительственными войсками восточном Алеппо, поняв, что шансов уцелеть у них нет, сегодня призывали к немедленному пятидневному прекращению огня. Под предлогом необходимости переговоров о будущем города и эвакуации раненых и гражданских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя оппозиции, который находится на территории Турции.
В так называемой "Гуманитарной инициативе" - документе, подписанном от имени лидеров террористов, содержится обращение с призывом обсудить будущее города после улучшения гуманитарной ситуации в удерживаемом террористами секторе Алеппо, а также организовать эвакуацию около 500 раненых, находящихся в критическом состоянии под контролем Организации Объединенных Наций. Террористы также предлагают, чтобы мирных жителей, желающих покинуть восток Алеппо, эвакуировали на север, в сельскую местность, а не в провинцию Идлиб, где продолжаются бои.
В документе говорится, что «повстанцы» в Алеппо готовы поддерживать любые региональные или международные инициативы, чтобы облегчить страдания своего народа, и повторяется готовность «оппозиции» обеспечить безопасность грузов от Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций, которые желают проводить гуманитарные операции.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"