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Главная Киев продолжает лгать о реальных потерях ВСУ опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 14:53

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: В Генштабе ВСУ накануне озвучили потери в случае возможной войны с Россией. По расчетам Генштаба, в случае полномасштабных боевых действий против российской армии Украина за весьма короткий срок может потерять до 12 тысяч человек.

«Речь идет о том, что, по нашим расчетам и прогнозам, за десять суток проведения операции по отражению широкомасштабной агрессии общие потери могут составлять до 10–12 тысяч человек» - сказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Также в украинском Генштабе озвучили число погибших в Донбассе представителей силовых структур. По данным Муженко, за время проведения так называемой «АТО» погибли всего 3064 человека.

Среди погибших 2636 человек являются военнослужащими ВСУ, 2148 — боевые потери. Данные были предоставлены на конец ноября. Также Муженко отметил, что 10753 украинских силовика были ранены за время войны.

Ни для кого уже не секрет, что киевские власти нагло лгут, скрывая и занижая реальные многотысячные потери своих военных в ходе т н АТО. Косвенными свидетельствами в пользу этого служат и переброска в зону боевых действий всё новых и новых соединений ВСУ, очередные мобилизации, а также успехи луганских и донецких военнослужащих. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее