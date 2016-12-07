Экологи требуют закрыть завод-костомельню на Львовщине

Немедленно закрыть Жолковский завод-костомельню из-за несоблюдения норм экологического законодательства требуют депутаты районного совета, общественные активисты и экологи. По их словам, предприятие не отвечает требованиям санитарии и нарушает требования по охране труда.

Когда на проверку в Жолкву приехали экологи, то были просто шокированы. Говорят, зафиксировали множество нарушений. Под открытым небом на заводе гниют кости животных, перерабатывающие цеха не работают, оборудование — устаревшее. Везде сплошная антисанитария и полно крыс.

«Отходы лежат на поверхности почвы, ими питаются различные грызуны. Вонь ужасная. Как вообще государство позволяет работать такому предприятию без всякого технологического оборудования?! Люди здесь работают без спецодежды, без масок, фильтров и т. д.», — возмущается эколог Алла Войциховская.

Директор предприятия оправдывается: чтобы привести все в порядок, нужно время.

«Не было у нас финансирования. Сейчас мы делаем документы на печь. У нас все готово, в частности, купили кирпич, чтобы установить ту печь. Думаю, как установим, тогда все быстро сожгем», — говорит директор завода по переработке костей Ирина Колодий.

Впрочем, экологи в финансовые проблемы предприятия не верят, ведь кости на переработку сюда свозят со всей области и крупными партиями. Причем платят за это — около тысячи гривен за тонну. Поэтому такой бизнес, говорят, должен приносить прибыль. Специалисты рекомендуют немедленно закрыть завод, а затем объявить международный конкурс, чтобы привлечь инвестиции и кардинально обновить предприятие.

«Я думаю, что многие инвесторы согласятся. Здесь должен быть современный завод, который является необходимым не только Жолкве, но и всей Западной Украине. Мне известно, что один из инвесторов хотел инвестировать 17 млн. евро в этот объект, однако его сюда не пустили», — утверждает председатель экологической комиссии, депутат Жолковского районного совета Игорь Муравский.

Уже в ближайшее время экологи направят документ со всеми зафиксированными нарушениями правоохранителям.