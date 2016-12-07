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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 15:48

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Военнослужащий ВСУ погиб от переохлаждения из-за того, что командиры забыли сменить его на позиции. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

"Украинское командование продолжает наплевательски относиться к своим военнослужащим, проходящим службу в зоне так называемой "АТО", в связи с чем поступают новые сведения о небоевых потерях в рядах вооруженных сил Украины", - отметил он.

"Так, 4 декабря в 14.10 в лесу в районе населенного пункта Пшеничное обнаружено тело погибшего от переохлаждения военнослужащего вооруженных сил Украины младшего сержанта Мищишина Д. В., которого командование просто забыло поменять на позиции", - рассказал Марочко.

"Также нам стало известно, что в населенном пункте Счастье около двух недель назад за изнасилование в Новоайдарское СИЗО был направлен Почепко Артур 1990 года рождения. Но несколько дней назад националистами батальона "Айдар" он был освобожден из тюрьмы за непонятные заслуги, видимо, за содеянное", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что по имеющейся информации, Почепко планирует сбежать из страны, "испугавшись мести сограждан за свои преступления".

Напомним, ранее Марочко сообщал, что два офицера ВСУ, служивших в зоне так называемой "АТО", совершили самоубийства.

Также майор сообщал, что военнослужащий ВСУ совершил самоубийство на наблюдательном посту в селе Болотенное Станично-Луганского района, а также о том, что командиры украинских подразделений скрывают от вышестоящего руководства факты, связанные с дезертирством и ростом небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ в зоне так называемой "АТО".

Начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко заявлял, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки". Кроме того, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству военнослужащих ВСУ и самоубийствам среди киевских силовиков.

Украинские СМИ подтвердили факт роста в рядах киевских силовиков, участвующих в так называемой "АТО", количества небоевых потерь из-за пьянства. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее