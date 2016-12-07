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Боевики покинули старинные кварталы Алеппо по специальному коридору

опубликовано Артем Бережецкий в Ср, 07/12/2016 - 15:52 Новость: тема тэги гео

Сирийская армия и ополченцы продолжают операцию по зачистке старинных кварталов в 500 метрах от средневековой цитадели.

Боевики удалились по 700-метровому коридору между цитаделью и районом Сафсафа. Командование ВС Сирии согласовали их выход из исторической части города, чтобы максимально сохранить ее от разрушений и спасти жизни находившимся там мирным жителям. Около 100 боевиков прекратили там сопротивление и сдались войскам.

Под контролем боевков сейчас находятся районы в южной части Алеппо: Эс-Салихин, Эс-Суккари, Эль-Каляса, Нузха и Карэм-Дадаа (менее 10 кв. км). Сейчас свыше 80% территории Восточного Алеппо контролируют правительственные войска и ополченцы, которая с 2012 года была захвачена группировками ИГИЛ.

По мнению члена Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Самира Нашара вооруженная оппозиция "готовит операцию по прорыву блокады".

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