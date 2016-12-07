Аваков в Канаде опять настаивал на признании РФ «агрессором», хвастался мощью «второй по силе в Европе» украинской армии и опять просил помощи

Как сообщают украинские СМИ, украинская армия сейчас значительно мощнее, чем была два года назад, и способна нанести российскому «агрессору» гигантские потери. Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, выступая на панельной дискуссии в Оттаве во время своего визита в Канаду.

«Украинская армия сейчас вторая по силе в Европе, поэтому, если Путин пойдет дальше, – его потери будут огромные. Это будет катастрофой для Украины, но и для него тоже станет катастрофой», - сказал Аваков.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, Аваков призвал международное сообщество предоставить Украине широкую поддержку. В то же время, он признал, что победить в гибридном конфликте с Россией только военными методами невозможно.

"Только военного решения в этом гибридном конфликте с другим мировоззрением, которое представляет Россия, нет. Должна быть политическая оценка событий, политическая воля и военная готовность. Только это позволит эффективно сдерживать агрессора", - сказал Аваков, ещё раз подчеркнув, что РФ – «агрессор».

Но в последнее время «политическая оценка событий» во многих странах Европы отнюдь не в пользу оценки РФ Аваковым. И возможно, в Европе приходит понимание того, что сдерживать надо военную клику Украины, не гнушающуюся любыми провокациями – от терактов до обстрелов мирного населения непокоренного Донбасса. Даже ОБСЕ уже заявляла, что на Украине не присутствует российские вооруженные силы, не обнаружила эта миссия их, хотя и очень старалась.