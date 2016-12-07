На введении ограничений по перемещению российских дипломатов в США Россия ответит аналогично

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В случае введения новых ограничений на передвижение российских дипломатов в США РФ ответит аналогично.

"Если нынешние власти США хотят заодно ограничить передвижение собственных представителей в РФ, им следует иметь в виду, что в дипломатии все основывается на принципе взаимности. Проще говоря, будет аналогичное отношение к американским дипломатам в России, - сказала Захарова. - Мы вынуждены отвечать, но каждый раз мы подчеркиваем, что это не наш выбор".

"Мы выступаем за сотрудничество, за взаимодействие как в двусторонней сфере, так и в международных делах. Зачем делается это в Вашингтоне, остается только гадать", - добавила она

.

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект о финансировании американских разведслужб в 2017 финансовом году, в которой вошли положения, устанавливающие дополнительные ограничения для работающих в США российских дипломатов.

Мария Захарова считает такие меры нацелены на то, чтобы "реально помешать нормальной работе российских дипломатов в США". Она отметила, что большинству из них не разрешается отъезжать от диппредставительств дальше, чем на 40 км, а для выезда за пределы обозначенной зоны необходимо заблаговременно уведомлять Госдепартамент.

"Теперь предлагается вообще лишать дипломатов такой возможности", - отметила Захарова

.

Согласно принятому законопроекту США, сотрудникам российской дипмиссии разрешается совершать поездки из посольства или консульства на расстояния, превышающие 25 миль (40 км), в течение календарного квартала только в том случае, если в первый день этого периода или в последний день предыдущего квартала директор Федерального бюро расследований (ФБР) заверил профильные комитеты Конгресса в том, что за прошедший период ведомство не зафиксировало никаких нарушений данного режима со стороны дипломатов из РФ.