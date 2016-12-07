The Washington Post: Европейские лидеры имеют новые страхи — они боятся собственных избирателей

Борьба за голос в бюллетене набирает обороты на неспокойном континенте, где граждане в этом году получили возможность изменить высших должностных лиц и сделать шаг в неизвестное. Последним изменением была отставка премьер-министра Италии Маттео Ренци. В конце прошлой недели народ подавляющим большинством голосов отклонил его реформы. Но Францию, Нидерланды и Германию ожидают в следующем году жесткие выборы, и судьба Европейского Союза находится под вопросом.

Недовольство усиливается частично из-за влияния глобального экономического кризиса 2008 года, которая продолжает ослаблять многие рынки труда Европы. Но партии, которые выступают против власти, процветают даже в благополучных странах, избежавших худших последствий кризиса, спекулируя на недовольстве иммигрантами, опасения по поводу будущего и негативной реакции по отношению к глобализации, которая сама по себе стала общемировой тенденцией.

Даже до выборов, основные политики идут на уступки, чтобы помешать крайней левой и крайне правым партиям получить электорат. Президент Франции Франсуа Олланд, популярность которого достигает рекордно низких 4%, сделал беспрецедентное заявление на прошлой неделе, что он не будет баллотироваться на второй срок.

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник выступила с призывом запретить одежду, которая закрывает лицо в своей стране. Это большой прогресс для правых сил, учитывая, что в прошлом году она сделала Германию мировым лидером в приеме беженцев. Она будет баллотироваться на переизбрание. И голландские лидеры, перед мартовскими выборами, попали в ловушку, пытаясь сохранить хорошие отношения с неспокойной Украиной и подчиниться воле референдума, который запрещает ратифицировать торговое соглашение с этой страной.

Хлопоты возникают даже в то время, когда европейские лидеры начинают обсуждать условия выхода Великобритании из ЕС.

«Успех порождает успех», — сказал Марк Леонард, председатель Европейского совета по международным отношениям.

«Голосование за выход Великобритании из ЕС создало ощущение того, что у Трампа есть возможность победить. Его избрание делает его не бессмысленными перспективы того, что Марин Ле Пен может выиграть во Франции», — сказал он, ссылаясь на ультраправого французского лидера, который хочет резко лишить ЕС полномочий. «И если Марин Ле Пен побеждает во Франции, это будет шоком для европейской системы во много раз больше, чем даже голосования за выход Великобритании из ЕС».

Жизненно важные показатели не все негативные для европейских лидеров. По данным опроса Bertelsmann Foundation, опубликованном в прошлом месяце, отношение к Брюсселю стало более позитивным в большинстве крупных стран после британского голосования в июне, даже в Великобритании.

И сам Рензи может принять участие в выборах, несмотря на обидное поражение. Он ждет новые выборы в феврале, сообщили во вторник местные итальянские СМИ, несмотря на то, что его конституционные изменения отклонили 59% избирателей. Досрочные выборы были бы большой азартной игрой, поскольку популистские левые и правые партии побеждают в опросах общественного мнения. Но Рензи может рассчитывать на то, что досрочные выборы были бы лучшим для его личного политического выживания, а также на то, что антисистемные партии не смогут сформировать коалицию, даже если одна из них и победит.

Даже если общие чувства по поводу Европейского союза слегка изменились к лучшему, мало что может произойти, чтобы избиратели изменили мнение о своих лидерах. Наиболее разрушительные изменения в Европе в следующем году могут состояться во Франции в мае, когда Ле Пен, лидер Национального фронта, как ожидается, пройдет во второй тур президентских выборов и может одержать победу.

Она станет историческим сдвигом для страны, которая вместе с Германией стала соучредителем Европейского Союза после Второй мировой войны.

В случае избрания Ле Пен, она пообещала провести референдум по вопросу французского членства в ЕС. И если Франция выйдет, много проевропейских защитников считают, что союз развалится.

«Если Марин Ле Пен победит, это будет экзистенциальным шоком для ЕС и для обеспечения стабильности в Европе», — сказал Саймон Тилфорд, заместитель директора лондонского Центра европейских реформ.

На фоне роста недовольства, многие лидеры изо всех сил пытаются найти убедительные аргументы того, почему избиратели должны верить в ЕС и дать ведущим партиям шанс.

«Создать контрпропаганду, которая принимает во внимание опасения и многочисленные неопределенности людей и интерпретировать ее положительно очень трудно», — сказал Янис Еммануилидис, директор исследований в Центре европейской политики в Брюсселе.