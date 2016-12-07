Владимир Гройсман взбешен: «…я бы сегодня поувольнял вас всех»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман незамедлительно уволил бы руководство ведомства за срыв приватизации Одесского припортового завода, но у него нет соответствующих полномочий. На заседании Верховной Рады глава правительства выступил с резкой критикой в адрес руководства Фонда государственного имущества Украины.

«Фонд госимущества показывает свою неэффективность. Конкурс по продаже ОПЗ показал, что эта институция неспособна эффективно провести приватизацию, управлять госимуществом. Это не полномочия правительства, но я бы сегодня поувольнял вас всех, кто руководит Фондом госимущества. Если бы были мои полномочия, все бы были уволены. Так бездарно управлять госимуществом еще надо поучиться», — заявил Гройсман.

Он предложил до конца месяца заслушать отчет руководства Фонда госимущества о проделанной работе. 6 декабря истек срок подачи заявок на участие в конкурсе по приватизации ОПЗ со стартовой ценой 5,16 млрд гривен, запланированный на 14 декабря, но не было подано ни одной заявки.

В качестве потенциальных покупателей выступали ЧАО «Укрнафтобуриння» Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника, польская компания Energoimpex Sp и конгломерат «Suhail Behwan Group (Holding) LLC», принадлежащий оманскому султану, однако заявки они так и не подали.

В июле 2016 года при проведении конкурса руководство страны назначило стартовую цену ОПЗ в размере около $520 млн, однако представители МВФ и ЕБРР заявляли, что считают такую стоимость завышенной. ОПЗ занимает вторую строчку среди украинских производителей аммиака и карбамида, и третью — среди производителей азотных удобрений. По мнению ряда экспертов, европейские и американские концерны, работающие в этой же сфере, заинтересованы в ликвидации украинского конкурента.

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус не намерен подавать в отставку из-за критики в адрес ведомства со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом он заявил журналистам после заседания Кабинета министров в Киеве в среду.

"Понятно, что премьер недоволен результатами. Я бы тоже на его месте был бы недоволен результатами. Я думаю, что у нас еще будут дискуссии по поводу того, какие детали, что собственно привело к этому", - отметил Билоус.

Он добавил, что 8-9 декабря планируется проведение брифинга, посвященного неудачному повторному конкурсу на приватизацию Одесского припортового завода.