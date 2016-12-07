Слон в посудной лавке — генсек Совета Европы про Украину

Согласно публикации норвежского портала ABC Nyheter, сообщившего о визите Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в Россию, дипломат заявил, что все больше убеждается в готовности российской стороны наладить диалог с Западом. По его мнению именно Украина стала камнем преткновения в отношениях Евросоюза с Россией.

«Слон в посудной лавке — по-прежнему Украина. Именно это является причиной противоречий между Россией и остальной Европой. Если не будет найден выход из создавшегося положения, трудно понять, каким образом можно будет добиться улучшения», - сказал Ягланд.

В Россию генсек Совета Европы прибыл, чтобы обсудить ситуацию в Украине, отношения между РФ и СЕ и «дело ЮКОСа». Здесь у него запланированы встречи с политиками, чиновниками и дипломатами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Депутат Верховной рады, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев уже призвал МИД Украины отреагировать на “неправильное” заявление, сделанное Генеральным Секретарем Совета Европы. «Кажется, генсек Совета Европы потерял совесть и границы приличий. Прошу МИД немедленно отреагировать!» - заявил Арьев.

Напомним: Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд ранее заявил, что Совет безопасности ООН недееспособен, а значит, не в состоянии преодолевать современные конфликты между странами. По его словам, яркое свидетельство тому - события в сирийском городе Алеппо.