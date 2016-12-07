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На пороге эпидемии: пик активности нового для Украины гриппа «Гонконг» зафиксирован на всей территории страны

опубликовано vinodelov в Ср, 07/12/2016 - 18:08 Новость: тема тэги гео
больной

В первую очередь «гонконгский грипп» опасен для детей и стариков. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан. Дословно: «Максимально циркулирует на сегодняшний день в городе Киеве и по всей Украине, как и прогнозировалось, новый вирус гриппа „Гонконг“ A (H3N2), с которым ни разу не встречались, ни киевляне, ни украинцы вообще».

Рубан отметил, что у A (H3N2) такие же симптомы, как и при обычном гриппе, но группа риска для этого штампа — дети до 3 лет, особенно малыши до одного года, а также пожилые люди старше 65 лет. По данным Олега Рубана, за прошедшую неделю зафиксировано превышение эпидпорога в Киеве на 4%, при этом больше всего детей заболели в школах Днепровского, Дарницкого, Деснянского районах столицы.

Напомним: «гонконгский» грипп называется так по месту локализации одной из массовых вспышек. Она наблюдалась в 1968–1969 годах. Начавшись в Гонконге, пандемия распространилась в другие страны. При этом большая часть жертв оказалась в США -там, в 70-е годы от этого вируса погибли 33 800 человек.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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