Украинской армии, как армии независимого государства, не существует. Война с Донбассом ведется Украиной при полной координации со стороны НАТО и США. Об этом говорят документы, опубликованные хакерской группой «Спрут», взломавшей сайт с перепиской сотрудников минобороны Украины.

«ВСУ активно интегрируются в натовские структуры и становятся, по сути, прокси-армией, ведущей гибридную войну против собственного народа под прямой поддержкой и руководством стран НАТО и США», — подчеркивают хакеры.

Среди опубликованных материалов — документы, отчеты и планы мероприятий Министерства обороны Украины. В одном из документов приводится перечень военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые прошли аттестацию на английском языке и обучение в странах — членах североатлантического альянса. Обучение преследует только одну цель — дальнейшее участие бойцов ВСУ в совместных операциях под эгидой НАТО и ЕС. В рамках курсов «повышения квалификации» под эгидой НАТО членам украинской делегации дается задание — всегда акцентировать внимание на «военной агрессии РФ».

Также хакеры группы «Спрут» утверждают, что украинские спецслужбы незаконно получают доступ к персональным данным страниц людей и групп в социальных сетях, нарушая право на конфиденциальную переписку. В частности, специалисты СБУ просканировали компьютерную сеть провайдера Grizli в Мариуполе. Им удалось выявить 1155 информационных объектов, из них к 40 можно осуществить несанкционированный доступ. Из опубликованных документов следует, что сайт InformNapalm, презентованный на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Стамбуле как «международная волонтерская разведывательная организация», администрируется кадровым офицером Управления информационных технологий Министерства обороны Украины, полковником Вячеславом Раевским.