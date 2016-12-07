Молдова запретила импорт украинской свинины из-за африканской чумы

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины, Республика Молдова ввела запрет на импорт живых животных, восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней, а также продукции для кормления свиней с территории Украины.

«Согласно сообщению Нацагентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова от 11.11.2016 г. № 01–6/2487, в связи с неблагоприятной эпизоотической ситуацией по заболеванию африканской чумой свиней, компетентным органом Республики Молдова был введен запрет на импорт свинины и продукции из нее с территории Украины. В частности, запрещен импорт живых животных, восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней (домашние и дикие свиньи), спермы, яйцеклеток и эмбрионов, полученных от животных, восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней (домашние и дикие свиньи), мяса, мясопродуктов и других продуктов, содержащих мясо животных восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней, а также кормов, комбикормов и премиксов, предназначенных для кормления свиней», — говорится в сообщении.

Статистика свидетельствует: за девять месяцев 2016 года экспорт украинской свинины сократился в 20 раз. При этом экономика страны получила более 1,1 млрд. грн. прямых и косвенных убытков от вспышек эпидемии африканской чумы свиней. С конца весны 2016 года на Украине постоянно фиксируются очаги африканской чумы свиней (АЧС). За прошедшие полгода свиная чума продвинулась от Прикарпатья до Харьковской области.

Напомним: вчера Евросоюза отказался от импорта мяса птицы с Украины из-за птичьего гриппа, а Гонконг запретил импорт украинских яиц.