Киев снова сорвал переговоры экономической подгруппы по вопросам Донбасса в Минске

Причем, сорвал уже в седьмой по счету раз. Об этом в среду, 7 декабря сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР на переговорах в Минске Виктория Талакина. Дословно: «Увы, но, несмотря на рекомендации „нормандского формата“ и массу накопившихся вопросов, подгруппа по экономическим вопросам вновь не смогла начать свою работу. Украинская сторона продолжает упрямо настаивать на неприемлемости тех или иных переговорщиков, выбирая с кем садиться за стол переговоров, а с кем — нет». По словам Талакиной, вопрос отключения ЛНР от системы водоснабжения остается критическим, не решены вопросы выплат пенсий на Донбассе, восстановления ЛЭП и железнодорожных перегонов… «Искать решения должна подгруппа по экономике, работу которой Украина так старательно срывает», — подчеркнула пресс-секретарь.

Небольшой прорыв на «минском направлении» произошел накануне, 6 декабря, в работе подгруппы по вопросам безопасности: представителям ДНР удалось добиться обсуждения вопроса трагического обстрела Макеевки в ночь на 27 октября.

Напомним: «кровавый четверг» — так называют жители Донбасса жестокий обстрел города Макеевки украинскими оккупантами в четверг, 27 октября. Тогда разрушения получили 10 жилых зданий, погибли 2 мирных жителя и 7 макеевчан были ранены, в том числе шестилетняя девочка, встречавшая отца с работы во дворе дома.