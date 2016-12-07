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Энергетики ДНР, рискуя жизнью, восстановили электроснабжение двух поселков

опубликовано vinodelov в Ср, 07/12/2016 - 20:10 Новость: тема тэги гео
электрика

В ходе недавних обстрелов территории ДНР украинскими вояками были обесточены поселки Луганское и Еленовка, расположенные вблизи линии разграничения. В среду, 7 декабря, усилиями ремонтных бригад ДНР электричество вернулось в поселки.

«Осколками снарядов была повреждена высоковольтная линия 10 кВ „Еленовка — Тяговая 110“, были обесточены 22 трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались жители Луганского и частично Еленовки. Ремонтные бригады утром провели осмотр ЛЭП, выявили, оперативно устранили все повреждения и включили линию в работу. Уже в 11:13 было возобновлено энергоснабжение Еленовки, а в 12:07 поселка Луганское. Сейчас энергоснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме», — сообщил оперативный дежурный Минугля и энергетики Республики.

Напомним: 7 декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ в очередной раз была обесточена Донецкая фильтровальная станция: повреждения получила высоковольтная линия 110 кВ.

Пока не удалось восстановить подачу напряжения. Пресс-служба КП «Вода Донбасса» в связи с этим сообщает: «Прекращено водоснабжение Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, поселков: Верхнеторецкое, Васильевка, Красный Партизан и Крутая Балка». То есть, без воды остались десятки тысяч людей по обе стороны линии фронта.

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Автор (или псевдоним)
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