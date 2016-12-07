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Главная За прошедшие сутки количество обстрелов со стороны украинских боевиков увеличилось вдвое – Эдуард Басурин опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 20:11

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: За прошедшие сутки вдвое увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков. Зафиксировано две тысячи четыреста пятьдесят три нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщил сегодня, 7 декабря, заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин на брифинге в Донецке. «Противник выпустил по территории Республики сто четырнадцать артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, шестьсот семнадцать мин калибра 120 и 82 мм. Было произведено восемь танковых, а также одна тысяча двести сорок выстрелов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялось БМП и стрелковое вооружение», — заявил Басурин. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Васильевка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Александровка, Ясное, Оленовка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, Саханка и поселок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка. Преступные приказы на открытие огня по населенным пунктам Республики отдавались: Грузевичем, Шапталой, Николюком, Соколовым и Делятицким.

Противник планомерно разрушает городские и поселковые объекты жизнеобеспечения, жилые дома граждан Республики сообщил Басурин.

«В Докучаевске различной степени разрушения получили три жилых дома и газопровод, в Старомихайловке поврежден один дом. Также повреждены линии электропередач в районе Оленовки, где без света остались более ста домов, и в районе Крутой Балки, где без электроснабжения осталась Донецкая фильтровальная станция, которая проработала до этого всего два дня», — заявил полковник Басурин.

Также Басурин сообщил, что в зоне ответственности 30-й отдельной механизированной бригады отмечается присутствие иностранных инструкторов из Словакии, которые проводят с украинскими военнослужащими занятия по тактической подготовке.

«Судя по увеличению потерь в рядах ВСУ, зарубежные инструкторы являются дилетантами и не отрабатывают свою зарплату в полном объеме. Только за вчерашние сутки украинские боевики два раза пытались прорвать наши позиции на южных рубежах Республики, в районе села Водяного, где получили достойный отпор и были отброшены на свою территорию, потеряв при этом 2 убитыми и 4 ранеными. С нашей стороны один военнослужащий получил ранение», — подытожил брифинг полковник Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее