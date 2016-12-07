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Главная Народная милиция ЛНР и Красный Крест установили пункт обогрева на блокпосту у Станицы Луганской опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 20:14

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Народная милиция ЛНР совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) установили пункт обогрева на блокпосту у Станицы Луганской. Об этом на месте события сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

"Сегодня Народная милиция устанавливает на контрольно-пропускном пункте "Станица-Луганская" пункт обогрева для жителей Республики, проходящих линию разграничения", - сказал он.

"Пункт обогрева будет работать круглосуточно, и люди могут комфортно разместиться и ожидать переход через линию соприкосновения. Общая площадь пункта обогрева - 54 квадратных метра. Будет находиться на пункте обогрева две печки и два дизель-генератора, будет постоянно подаваться горячий чай", - рассказал майор.

Представитель оборонного ведомства Республики сообщил, что одновременно в комфортных условиях в данном пункте обогрева смогут находиться до 70 человек. Также он напомнил, что у блокпоста "Станица-Луганская" постоянно дежурит бригада скорой помощи.

"Стоит отметить, что установке данного пункта обогрева предшествовала долгая и кропотливая работа при взаимодействии с администрацией и международной организацией Красного Креста", - добавил Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее