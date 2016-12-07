Народная милиция ЛНР и Красный Крест установили пункт обогрева на блокпосту у Станицы Луганской

Народная милиция ЛНР совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) установили пункт обогрева на блокпосту у Станицы Луганской. Об этом на месте события сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.
"Сегодня Народная милиция устанавливает на контрольно-пропускном пункте "Станица-Луганская" пункт обогрева для жителей Республики, проходящих линию разграничения", - сказал он.
"Пункт обогрева будет работать круглосуточно, и люди могут комфортно разместиться и ожидать переход через линию соприкосновения. Общая площадь пункта обогрева - 54 квадратных метра. Будет находиться на пункте обогрева две печки и два дизель-генератора, будет постоянно подаваться горячий чай", - рассказал майор.
Представитель оборонного ведомства Республики сообщил, что одновременно в комфортных условиях в данном пункте обогрева смогут находиться до 70 человек. Также он напомнил, что у блокпоста "Станица-Луганская" постоянно дежурит бригада скорой помощи.
"Стоит отметить, что установке данного пункта обогрева предшествовала долгая и кропотливая работа при взаимодействии с администрацией и международной организацией Красного Креста", - добавил Марочко.