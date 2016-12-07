СБУ угрожает расправой родственникам военнослужащего ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Горячко обратился в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в Луганске с просьбой оградить его родных от преследований со стороны украинских спецслужб. Об этом он заявил сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

"Я обратился в миссию ОБСЕ с заявлением, чтобы они рассмотрели мое дело и как-то посодействовали мне в этом вопросе, потому что я переживаю за свою семью и в дальнейшем не повторялись такие факты шантажа", - сказал Горячко.

"Я столкнулся с шантажом спецслужб Украины. Они, угрожая расправой над моей семьей – матерью и сестрой, - предлагают "как бы вернутся на Родину", - рассказал он.

"Мне позвонили по телефону моей сестры, представился молодой человек неким Романом, сказал, что они уже были дома у моей матери (которая недавно перенесла инсульт – примечание ЛИЦ). Они надавили, что пока мать трогать не будут и, в случае (после – примечание ЛИЦ) отказа сотрудничества, стали угрожать моей сестре и моей семье", - сообщил военнослужащий Народной милиции.

"У меня в Киеве проживает бывшая моя супруга и 11-летний сын. В первый же день он (представитель украинских спецслужб – примечание ЛИЦ) мне намекнул, "что мы знаем, где проживает ваша жена и учится ваш сын" и, если я себя буду вести по иному сценарию, намекнул мне на националистические отношения к сепаратизму в Киеве", - рассказал Горячко.

"Постоянно держали связь через мою сестру. После моего отказа они сказали, что сестру уволят с работы, мать лишат всех льгот, пенсии и будут проблемы у моей семьи в Киеве", - отметил военнослужащий Народной милиции.

"Выдвигались требование, чтобы я (в тайне – примечание ЛИЦ) перешел на их сторону, готовился коридор для этого. Было такое предложение, чтобы я вышел (на территорию Украины – примечание ЛИЦ), увидел семью, а на следующий день вернусь опять на свое место работы. Я думаю, что они меня хотели завербовать, чтобы я работал на украинские спецслужбы", - считает Горячко.

Он уточнил, что после отказа уезжать на Украину некий "Роман" потребовал выйти с ним на связь через социальные сети или программу Skype.