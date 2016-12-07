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Рекорд военного времени: более миллиона тонн угля добыли горняки прифронтовой Макеевки

опубликовано vinodelov в Ср, 07/12/2016 - 20:16 Новость: тема тэги гео
шахтеры

Несмотря на обстрелы, шахты ДНР продолжают работать, а горняки Макеевки 7 декабря рапортовали об очередном рекорде: в условиях войны — они добыли 1 млн. 470 тонн угля. Последние символические тонны было поручено выдать на-гора коллективу шахты «Холодная Балка», которая является флагманом угледобычи в государственном предприятии.

«Миллион тонн угледобычи — это небольшой показатель для „Макеевугля“, раньше мы в первой половине года рапортовали о таком достижении, но износ оборудования, сложные горно-геологические условия и, конечно же, боевые действия внесли свои коррективы. Не секрет, что сейчас из 9 шахт Госпредприятия выемку угля ведут только 5. В современных условиях преодолеть миллионный рубеж добычи — знаковое событие, и заслуга в его достижении всех без исключения работников государственного предприятия», — отметил генеральный директор ГП «Макеевуголь» Тарас Сидоренко.

В общую копилку предприятия горняки шахты «Холодная Балка» внесли 303 тыс. 120 тонн угля, шахты им. Кирова — 203 тыс. 509 тонн, шахты «Калиновская-Восточная» — 199 тыс. 157 тонн, еще 175 тыс. 695 тонн и 87 тыс. 39 тонн на счету трудовых коллективов шахт «Ясиновская-Глубокая» и «Северная». До конца года шахтеры «Макеевугля» намерены добыть еще не менее 70 тыс. тонн черного золота.

Остальные трудовые коллективы государственных угледобывающих предприятий Республики в ноябре значительно перевыполнили план прохождения горных выработок. При установленном задании в 2936 погонных метров проходческие бригады прошли 3504 метра, план выполнен на 119,3%, дополнительно пройдено 568 метров горных выработок.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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