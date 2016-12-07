В Москве арестованы экстремисты
опубликовано Артем Бережецкий в Ср, 07/12/2016 - 20:17 Новость: тема
:: Артем Бережецкий ::
Автор (или псевдоним)
Артем Бережецкий
О себе
"В чем сила, брат? Сила в правде!"
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В Москве арестованы экстремисты
опубликовано Артем Бережецкий в Ср, 07/12/2016 - 20:17 Новость: тема
:: Артем Бережецкий ::
Автор (или псевдоним)
О себе
"В чем сила, брат? Сила в правде!"
|
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