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В Москве арестованы экстремисты

опубликовано Артем Бережецкий в Ср, 07/12/2016 - 20:17 Новость: тема тэги гео

Московским судом санкционирован арест 12 предполагаемых руководителей и участников террористической организации, задержанных в Москве и Подмосковье, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

"По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она. Арестованным предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической 

Были задействованы три ведомства. Оперативниками центра по противодействию экстремизму ГУМВД по Москве совместно с коллегами из Центра по противодействию экстремизму МВД России и сотрудниками ФСБ России задержаны 12 граждан — активных участников и руководителей одной из террористических организаций. У задержанных изъята запрещенная литературу.

Следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в "участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической".

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