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Главная Брифинг официального представителя НМ ЛНР майора Марочко на 7 декабря 2016 года + English Subtitles опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 20:18

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Командование киевских силовиков в нарушение Минских соглашений сосредотачивает тяжелые вооружения вдоль линии соприкосновения сторон. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Нами выявлена работа минометной батареи из состава второго батальона 54-й бригады вооруженных сил Украины, которая ежедневно ведет провокационные обстрелы позиций Народной милиции, перемещаясь вдоль линии боевого соприкосновения в зоне ответственности батальона. Так, выявлены огневые позиции 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое, а южнее населенного пункта Троицкое вскрыта огневая позиция 122-мм САУ (самоходной артиллерийской установки) 2С1 "Гвоздика", – рассказал Марочко.

"В районе населенного пункта Новоалександровка и населенного пункта Новозвановка также зафиксированы огневые позиции минометных взводов из состава минометной батареи 24-й бригады вооруженных сил Украины вблизи линии соприкосновения, что позволяет вести провокационные обстрелы позиций Народной милиции", – добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он подчеркнул, что "военное преступное руководство Украины не намерено соблюдать достигнутые соглашения в сохранении режима прекращения огня и предпринимает все для дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины".

"Мы же, в свою очередь, придерживаемся "режима тишины" и соблюдаем Минские договоренности. А наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем", – отметил Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее