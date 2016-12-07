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Роль Харькова в собирании русских земель

опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 20:27
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Сегодня в гостях у ведущей студии интернет-канала Анна-Ньюс журналиста Светланы Руденко председатель общественной организации "Русь триединая", издатель, журналист Сергей Моисеев. Мы поговорим о деятельности организации, возглавляемой Сергеем, а также о событиях в Харькове, откуда он родом, что происходило там в 2014 году и что происходит в настоящее время.
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"