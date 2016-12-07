В Пенсионном фонде Украины разворовывается около 10% средств

Пенсионный Фонд Украины — большая «черная дыра» в государственном бюджете, из которой ежегодно разворовывается до 10% предусмотренных на его деятельность средств. Поэтому его нужно кардинально реформировать или ликвидировать.

Такое мнение выразил бывший заместитель министра финансов Александр Савченко.

Экс-заместитель министра финансов, в частности, отметил, что по его мнению реальный дефицит Пенсионного фонда в следующем году будет на 10 млрд гривен больше, чем задекларировано.

«Плановый показатель дефицита 142 миллиарда гривен. Фактический дефицит Пенсионного фонда — 160 — 170 млрд грн. Для того, чтобы уменьшить дефицит, нужно идти на реальные, а не бутафорские реформы. Они будут достаточно жесткие: уменьшение отчислений в Пенсионный фонд или вообще ликвидация Пенсионного фонда. Делается один налог на заработную плату, и все идет в бюджет. И уже бюджет будет ответственным за пенсию, а не Пенсионный фонд. Потому что сейчас мы удерживаем десятки тысяч чиновников из Пенсионного фонда. Там очень большие махинации. Я предполагаю, что примерно 10% денег в этом фонде разворовывается. Ликвидация этого огромного аппарата — это также миллиардная экономия», — отметил эксперт.

Депутат также отметил необходимость кардинальных изменений системы пенсионного обеспечения в стране с постепенным переходом на негосударственные пенсионные фонды.

«Дело в том, что у нас нет настоящего пенсионного фонда. Тот что есть — это только название. На самом деле мы все делаем отчисления не на себя, а на кого-то. Однако с такой пенсионной системой люди не смогут содержать большое количество пенсионеров. У нас в стране есть уникальное явление — один работающий содержит одного пенсионера. На Западе это соотношение составляет 2,5 — 3,5 работающих на одного пенсионера. И там постоянно увеличивается количество лет, которые нужно проработать, чтобы выйти на пенсию. Должна быть единая пенсионная система для всех. Максимальная пенсия должна превышать минимальную только в шесть раз», — отметил Александр Савченко.