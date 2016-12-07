Би-би-си про «усталость» от Украины и коррупцию в стране майдана

Британская телерадиовещательная компания Би-би-си (ВВС) рассказала историю экс-директора департамента обороны и безопасности Министерства экономического развития и торговли Украины Виктора Плахуты — одного из молодых идеалистов, который поверил в реформы страны победившего майдана и о жестоком разочаровании, постигшем его.

Бывший работник сферы финансовых услуг, Плахута был частью волны молодых украинцев, вошел в правительство после событий 2014 года. Однако, проработав 10 месяцев, ушел в отставку из-за того, что не смог больше терпеть коррупцию в департаменте и отсутствием воли к реформам.

Его отдел отвечал за военные закупки и реформы в министерстве экономического развития и торговли. «В отделе я просто выполнял задачи в личных интересах и коррупции других людей», — сказал Плахута, отметив, что оборонные контракты были регулярно завышены или предоставлены инсайдерами, а также теми, кто, наживаясь, достиг самых высоких уровней власти.

Британские журналисты напомнили, что губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и глава Национальной полиции Хатия Деконоидзе недавно также подали в отставку, объяснив, что все их усилия по проведению реформы были заблокированы. Крупнейшая в мире по числу телезрителей и радиослушателей компания отмечает, что все это происходит на фоне скандала с электронными декларациями украинских чиновников, богатства которых шокируют не только нищих граждан Украины, но и европейцев. Сделанный британцами вывод таков: в Европе растет «усталость от Украины» в связи с отсутствием реформ правительства в Киеве.

К слову, в среду, 7 декабря, Европейский суд аудиторов признал Украину самой коррумпированной страной континента.