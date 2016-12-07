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Главная Европарламент и Совет ЕС договорились о механизме приостановления безвизового режима опубликовано Nvb2003 в Ср, 07/12/2016 - 21:48 Новость: тема тэги гео Переговоры между Европейским парламентом и Советом послов ЕС относительно так называемого механизма приостановки безвизового режима завершились совместно достигнутой договоренностью. Таким образом, институты ЕС договорились о механизме приостановки безвизового режима для отдельных стран, от которого, согласно ранее сделанным заявлениям европейских политиков, зависит окончательное решение вопроса предоставления безвизового режима для Украины и Грузии. Согласование позиций между Европейским парламентом и Советом ЕС позволяет вынести его на утверждение 8 декабря комитетом по гражданским свободам и внутренним делам Европарламента (LIBE). По предварительной информации, комитет уже внес этот вопрос в повестку заседания 8 декабря.

После утверждения безвизового режима комитетом, предстоит дальнейшее голосование на пленарном заседании Европарламента, которое предположительно может состояться 18 января. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее