В Галиции учительницу украинского языка обвиняют в побоях школьников

Головой по парте — такие непедагогические методы применяет учительница украинского языка в селе Ставчаны Пустомытовского района на Львовщине. С заявлением в полицию на педагога обратились родители двух учеников. Впрочем, вину учительницы до сих пор не доказали. Пока идет следствие 70-летняя учительница дальше преподает в школе.

На учительницу украинского языка и литературы пожаловались двое учеников 6-го класса. Ребята утверждают, что педагог их била головой по парте, часто и кулаками по голове.

Сама учительница Наталья Чубук от комментариев сначала отказывалась, но потом рассказала свою версию случившегося.

«Ученик не выполнил домашнего задания, на уроке не работал. Я ходила по классу и проверяла выполнение задания. Он поднял голову вверх, и я его просто вот так подняла за уши и толкнула голову. К парте он не дотронулся», — убеждает Наталья Чубук.

В дирекции школы не скрывают, что это уже третья жалоба на педагога. Первый раз за пинки учительница год назад попросила прощения у всего класса. Когда ситуация повторилась, родители решили не терять времени и написали заявление в полицию.

«Она здесь работает 50 лет, по ее словам, и все время бьет детей, не говорю, что каждый день, но часто поднимает руку. Я это знаю, потому что сам здесь учился», — рассказал отец пострадавшего ученика Виталий Дунець.

Однако часть родителей учительницу защищает. Мама школьника, который учится в классе с обиженными парнями, уверяет: на самом деле это дети доканали учительницу к непедагогическому поступку. Ведь эта группа ребят терроризирует весь класс.

«Они могут поставить подножку, ударить книгой по голове… понимаете, там полный беспорядок, где навести порядок просто так невозможно», — отметила мама, которая защищает учительницу.

Заместитель директора все это называет обычными школьными проделками и претензий к ребятам не имеет. Здесь не отрицают, что учительница позволила себе много, но считают ее хорошим педагогом.

«Мысль об учителе положительная, учитель высокой квалификации и учитель, который действительно учит», — рассказала заместитель директора школы Надежда Качмарик.

Обвиняемая в избиениях учительница не прекращает обучение и во время следствия. Правда, наказание Наталья Чубук таки получила.

«На этот случай мы были вынуждены отреагировать. Мы расследовали это дело и дали выговор учительнице», — отметила начальник отдела образования Пустомытовского района Мирослава Лесная. А еще забрали часы обучения в конфликтном классе. Впрочем, родители требуют большего — уволить педагога.