Очередной майданный пшик: телевышка, построенная близ Славянска для вещания на ДНР, сделать это не сможет

Оказалось, что телевышка на горе Карачун, которую так торжественно 5 декабря открывал лично прибывший президент Украины Порошенко, и которая, как было заявлено, «покроет» украинским вещанием территорию ДНР, сделать это неспособна.

Когда сооружение было запущено в работу, оказалось, что телевышка может вести трансляцию только в радиусе 67 км, не дотягивая до территории Республики.

«Телевизионная вышка на горе Карачун в Славянске из-за ограниченных технических характеристик не сможет транслировать сигнал на оккупированных территориях Донбасса, что идет вразрез с первоначальными планами», — заявила по этому поводу экс-замминистра информационной политики Татьяна Попова.

Получается, что эту телевизионную вышку Киев построил для собственных нужд. Уже появилась версия о том, что на ее сооружении ответственные украинские чиновники неплохо нажились.

Тем более, что разночтения в названной ими стоимости телевышки немалые — миллион гривен. По оценке так называемого «председателя Донецкой военно-гражданской администрации» Павла Жебривского, строительство вышки на горе Карачун у оккупированного ВСУ Славянска, обошлось бюджету в 7 млн грн, а министр информационной политики Юрий Стець сказал, что 8 млн грн.

Напомним: в начале июля 2014 года во время боевых действий телевышка на Карачуне была уничтожена, что лишило украинского эфирного вещания значительную территорию северной части Донецкой области.