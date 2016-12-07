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Военный преступник Муженко поблагодарил руководителя американской тренировочной миссии

опубликовано vinodelov в Ср, 07/12/2016 - 22:32 Новость: тема тэги гео
Дусич Муженко

Сегодня в Генеральном штабе Вооруженных сил бывшей Украины состоялась протокольная встреча начальника Генерального штаба — военного преступника Виктора Муженко с начальником штаба Объединенной многонациональной группы подготовки полковником Ником Дусичем по случаю завершения срока его командировки на Украину.

В начале встречи состоялась церемония награждения полковника Ника Дусича почетным нагрудным знаком начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины «Слава и честь» в присутствии американского советника стратегического уровня генерала Джона Ебизейда.

В ходе встречи генерал ВСУ Виктор Муженко поблагодарил полковника Дусича за его вклад в приближение карательных войск Украины к стандартам НАТО и за работу по модернизации инфраструктуры Международного центра миротворчества и безопасности.

Полковник Национальной гвардии штата Калифорния Ник Дусич последние два года возглавлял первую учебно-тренировочную миссию подельников на Украине. Объединенная многонациональная группа подготовки была развернута на базе Международного центра миротворчества и безопасности в конце 2014 для оказания содействия в подготовке карателей по стандартам НАТО.

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