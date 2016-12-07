Тимошенко врет, когда говорит, что не имела связей с Александром Онищенко, — Ляшко

Юлия Тимошенко лично лоббировала назначение газового олигарха, народного депутата от «Воля народа» Александра Онищенко на должность руководителя Министерства экологии и Госгеонадр Украины.

Об этом заявил народный депутат Олег Ляшко, комментируя заявление лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая отрицает свое сотрудничество с Александром Онищенко, против которого сфабриковано «газовое дело» и дело о государственной измене.

«Юля, как всегда, обманывает украинцев. У нее, вероятно в связи с возрастом, хотя она и молодая, есть провалы в памяти. Есть письмо от партии „Батькивщина“, подписанное Тимошенко, в котором они просят премьер-министра Яценюка назначить помощника и юриста нардепа Онищенко — Игоря Шевченко — на должность министра экологии. Так же они пролоббировали назначение еще одного помощника Онищенко — Петра Матвеева — председателем Госслужбы геологии и недр Украины», — сказал Ляшко.

Он отметил, что его фракция требует создания временной следственной комиссии, которая выяснила бы, в частности, кому Александр Онищенко платил деньги за назначение своего помощника — Игоря Шевченко министром экологии.

Напомним, что Александр Онищенко заявил, что все украденные из бюджета средства направлялись лично президенту Украины Петру Порошенко.