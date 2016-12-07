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На переговорах в Минске удалось договориться о снабжении водой жителей ЛНР, но не сразу...

опубликовано vinodelov в Ср, 07/12/2016 - 22:47 Новость: тема тэги гео
вода-из-крана

Пожалуй, единственное, о чем удалось договориться на очередной встрече в Минске 7 декабря, так это о возобновлении подачи воды жителям ЛНР, да и то не сразу.

На переговорах Трехсторонней контактной группы стороны договорились в течение недели найти правовые и технические решения для подачи воды жителям Республики. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Мы сошлись во мнении, что надо будет найти правовые и технические решения срочно, в течение одной недели. Я очень надеюсь, что на этот раз это будут не только слова, но и дело», — сказал Сайдик.

Кроме этого, представители Киева и представители республик Донбасса договориться больше ни о чем не смогли. На переговорах в Минске в очередной раз обсуждалась тема разведения сил и средств от линии разграничения и обмен пленными. Киев по-прежнему требует возвратить под свой контроль город Дебальцово.

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