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Запорожские аграрии требуют восстановить экономические связи с РФ, иначе — банкротство

опубликовано vinodelov в Ср, 07/12/2016 - 22:50 Новость: тема тэги гео
посев

С требованием возобновить экономические отношения с Россией выступил трудовой коллектив одного из крупнейших агрокомбинатов Запорожской области «Таврия-Скиф». Работники агрокомбината приняли обращение на имя президента Украины Петра Порошенко. Они пишут о том, что их предприятию в ближайшее время грозит банкротство, если не будет принято решение о возрождении торговли с российскими партнерами.

«Разрыв торговых связей с нашим основным экспортным рынком сбыта — Россией, нас попросту убивает», — говорится в обращении. — Мы во многом привыкли ориентироваться на российский рынок сбыта нашей продукции. Наши овощи уже давно не только в Запорожской области и Украине с удовольствием покупают, знают и ждут, но и в России». И дальше: «Люди остались без источника дохода, ведь уже два года большая часть нашей продукции попросту гниет на складах. Мы отдаем нашу продукцию по себестоимости, а зачастую и ниже. Коллектив хозяйства остается практически без средств к существованию».

Это далеко не первое предприятие, обратившееся к президенту Украины с подобным требованием. Однако никакой положительной реакции со стороны Киева нет, да и не будет, ведь майданная власть официально объявила Россию «агрессором»…

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Автор (или псевдоним)
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