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Онищенко пригрозил Порошенко и Тимошенко компроматом еще до побега, — радикал Ляшко

опубликовано vinodelov в Ср, 07/12/2016 - 22:57 Новость: тема тэги гео
Тимошенко Онищенко

Народный депутат Олег Ляшко заявляет, что перед тем, как уехать с Украины, нардеп Александр Онищенко пообещал Петру Порошенко и Юлии Тимошенко обнародовать на них компромат — кого он подкупал по их поручению.

«По моим данным, Онищенко перед бегством за границу встретился с Порошенко и Тимошенко. Он шантажировал их компроматом о том, сколько и кому он платил от их имени. Угрожал, если его сдадут, то он обнародует тот компромат. Что он сейчас и делает», — утверждает Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что его фракция денег от Онищенко за нужные Порошенко голосования в Раде никогда не брала.

«Господь все видит, мы от него денег не брали. Как говорят в народе: чеснока не ел, потому душа не воняет. Я лично хочу видеть Онищенко здесь, на Украине, на скамье подсудимых», — говорит Ляшко.

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