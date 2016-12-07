Онищенко носил сумки с долларами по указанию как Януковича, так и Порошенко, — парламентарий Ляшко

Олег Ляшко утверждает, что беглец Александр Онищенко выполнял деликатные поручения по подкупу депутатов Верховной Рады во времена президентства Виктора Януковича и продолжил это делать при Петре Порошенко.

«Полтора года моя фракция в парламенте с трибуны рассказывала о коррупции Онищенко. Он — газовый олигарх. При Януковиче он был „в шоколаде“ и носил сумки с деньгами в парламент, чтобы подкупать депутатов. Так же он делал и с Порошенко, причем не только заносил в Раду сумки с долларами, но и выносил», — сказал Олег Ляшко.

По его словам, нардеп Александр Онищенко причастен к выходу из фракции «Радикальной партии» двух членов — Сергея Мельничука и Артема Витка.

«Когда мы покинули коалицию, президент Петр Порошенко хотел отомстить нам и поставил задачу — развалить нашу фракцию. Я еще тогда говорил, что Онищенко по указанию Порошенко пытался перекупить отдельных депутатов Радикальной партии, чтобы те вышли из фракции. Перекупили только Мельничука и Витка. Последний теперь сидит в сессионном зале рядом с депутатами БПП, а Мельничук — с „Волей народа“, к которой принадлежит сам Онищенко. Кстати, Мельничук недавно встречался с ним в Амстердаме», — сообщил Ляшко.