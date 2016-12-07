Аваков и Луценко не смогут скрыть правду об убийстве правоохранителей, — нардеп ВРУ

Руководители Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры принадлежат к разным политическим силам, поэтому через конкуренцию им не удастся скрыть правду о трагедии в Киевской области, произошедшей 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области.

Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Гусак.

Депутат отметил, что гибель пятерых правоохранителей во время перестрелки на Киевщине произошла из-за снижения общего профессионального уровня правоохранительных органов в результате реформы и люстрации.

«В истории Украины это первый раз, когда погибли правоохранители в результате перестрелки между собой. Наши правоохранители действительно рискуют жизнью и часто погибают. Однако в схватках друг с другом. Реформа действительно была непродуманная. Существенно снизился профессиональный уровень в МВД. Особого вреда нанесла люстрация, когда многих профессионалов просто уволили и большая часть знаний не осталась даже на бумаге. Там было много людей, которые честно делали свое дело. И мы сегодня видим последствия этого», — отметил народный избранник.

Также Владимир Гусак выразил надежду, что даже если бы руководители правоохранительных ведомств и хотели бы скрыть причины трагедии, им это вряд ли удастся из-за политической конкуренции, в частности, между ГПУ и МВД.

«Надежда на то, что мы узнаем какую-то правду об этой ситуации, все же есть. Правоохранительные органы сегодня не являются монолитом. Трагедия на Киевщине, к сожалению, также это показала. Между руководителями правоохранительных органов есть и политическая конкуренция. Такая конкуренция между генпрокурором и министром МВД. Погибло много людей, у них всех есть семьи, и будет большое давление. И потому, что единого центра нет, если там есть какие-то скрытые вещи, то они будут обнародованы. Следствие установит истину и не будет ее скрывать. Именно потому, что есть много центров влияния среди самих правоохранительных органов, которые не координируются между собой», — подчеркнул нардеп.