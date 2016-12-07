Ночной обстрел Донецка и пожар на Авдеевском коксохиме

Обстрел идет прямо сейчас, причем настолько сильный что звенят стекла окон в жилых домах центре Донецка. По сообщениям с передовой, украинская армия применяет тяжелую артиллерию, фиксируются прилеты снарядов вблизи жилого массива.

Местные жители пишут в соцсетях. «Да, совсем не утихает бой. Спаси и сохрани!»… «Сильно грохочет… задолбали!»… «Донецк Вишневского. Слушаем. Канонада конкретная. Ветка, очень громко с закрытыми окнами! Партизанский, громко и часто»… «Донецк ЖД, слушаем сторону АП, не на шутку сцепились. Киевский РИК. Очень громко. Стекла на окнах дребезжат»…

Также сообщается о применении минометов и стрелкового вооружения в направлении Ясиноватского блокпоста и Авдеевской промзоны. С направления Марьинки (Новомарьинки) украинские военные начали обстрел из СПГ, РПГ по поселку Трудовские Петровского района Донецка. На Дзержинском направлении зафиксированы локальные бои.

По сообщениям минобороны ДНР вечером ВСУ из Авдеевки открыли артиллерийский огонь по позициям армии ДНР и под этот огонь попал Авдеевский коксохимический завод, где сразу начался пожар. «Сегодня в 17.00 украинские военные с позиций 92 отдельной механизированной бригады открыли огонь по позициям сил Республики, сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. — Под обстрел при этом попала и территория Авдеевского коксохимического завода. В результате обстрела произошло возгорание на предприятии». В минобороны не исключили, что такие «промахи» имели преднамеренный характер.