Траектория экономического убожества

Российские государственные СМИ традиционно отрапортовали о «приходе стратегических инвесторов» из-за границы. На этот раз эта участь постигла компанию «Роснефть». Глава компании, контрольный пакет которой пока находится в руках государства, рассказал президенту РФ о процедуре продажи 19,5% акций Роснефти за 10,5 млрд. евро. Приобретатели: известная швейцарская трейдинговая компания Glencore и катарский суверенный фонд, которые получат по 9,75% акций «Роснефти». Владимир Путин поинтересовался у Игоря Сечина, когда эти деньги поступят в бюджет.

Президент РФ выразил уверенность, что новые инвестиции будут способствовать росту капитализации компании. Он также оценил данную сделку как действие, совершенное на «восходящем тренде» изменения стоимости нефти. Приватизационный пакет стал третьим по объему, 50% плюс три акции все еще принадлежит РФ, 19,75% владеет «Бритиш Петролеум» (BP). Таким образом, «Роснефть», которая когда-то «национализировала» активы ЮКОС, теперь фактически является «международной собственностью» с очень хлипким контрольным пакетом российского государства. Сделка действительно является стратегической, поскольку отражает российскую экономическую политику как в зеркале. Какие же можно сделать выводы?

1.Нефть будет расти в цене. То, что было сказано о продаже на «восходящем тренде» можно назвать почти издевкой. Конечно, тренд не на самом дне, он всего лишь от дна оттолкнулся. Достаточно бегло посмотреть на график нефти (на картинке выше), чтобы понять, насколько он восходящий. Разве что по отношению к многолетнему минимуму.

2.У российского политического руководства нет иной стратегии, кроме как продажа сырья на мировом рынке и «заманивание» иностранных инвесторов, которые на деле являются крупными спекулянтами. Если бы этих спекулянтов заставили набирать акции Роснефти на бирже, «бумажная» капитализация компании могла бы существенно вырасти. Однако, была совершена продажа пакетом по фиксированной цене. То есть, открытого «биржевого аукциона» не было, а были доверительные «торговые переговоры».

3.Российский бюджет сильно «голодает», в дело продолжают идти госпакеты стратегических предприятий. Как только эти пакеты закончатся, правительство начнет занимать деньги на внешних рынках. Эта траектория уже однажды привела к дефолту, но российской либеральной общественности все нипочем. Она в два счета объяснит телезрителям, что так живет «весь развитый мир», а кто этого не понимает, тот «дауншифтер». Либеральные экономические «комиссары в пыльных шлемах» продолжают свое любимое сырьевое «динамо», 25 лет рассказывая о том, как правильно освобождаться от сырьевой зависимости.

4.Есть очень точная фраза классиков политэкономии о том, что политика – это концентрированное выражение экономики. Собственно, это отлично показывает данная сделка. Какова экономика, такова и политика, а пропаганда может спокойно работать и дальше.

5.Российское политическое руководство, оказавшись в сложной экономической ситуации (с февраля 2014 года), испугалось что-либо менять в экономических укладах и продолжает политику обеспечения «мягкой колонизации» в тщетной надежде на «компромиссные решения». При этом, не слишком разбираясь в средствах. "Уважаемые спекулянты" со швейцарской припиской или там «Бритиш Петролеум» - это понятно. Но Катар? Вот это круто. Что же в таком случае делают в Сирии российские военные. Или РФ и Катар в мировой табели о рангах действительно на одном уровне? То есть, «хитрый план» опять сработал.

6.Данная сделка является показателем экономического убожества, поскольку делает ставку не на собственные силы в развитии страны (или госкомпании), а на банальной спекуляции или на концессиях иностранцев. Которые, конечно, здесь будут стараться все "стабилизировать". Особенно, без сомнения, велик будет в этом плане вклад руководства Катара.

График цены на нефть: news.yandex.ru