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Католический переворот на Украине

опубликовано alex1943 в Чт, 08/12/2016 - 10:15 Новость: тема тэги гео
katoliki
Принципом взаимоотношений двух крупнейших христианских конфессий мира: Римско-католической церкви и Русской православной церкви объявлено взаимоуважение и о взаимном не вторжении на их канонические территории. Об этом договорились на встрече в Гаване патриарх РПЦ Кирилл и Римский папа Франциск 1.

Однако Украина и тут желает внести смуту. В Верховную Раду внесён законопроект под номером 5496 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней». Под этим скучным названием притаилась настоящая бомба, готовая взорвать религиозный мир не только на Украине, но и на сопредельных территориях.

В этом законопроекте речь идёт о том, что праздничным и выходным днём объявляется 25 декабря – дата празднования католического Рождества. Зачем это потребовалось на Украине, которая в основном является православной страной? Не иначе как для разжигания конфликта между верующими и создания лишнего повода для вмешательства иностранных сил.


Василий Семёнов

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