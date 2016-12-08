Надела венок – закипели мозги

Украинская пропаганда, словно кувалдой крошит мозги тех, кто к ней прислушивается. Особенно если они изначально и так слабоваты. Причём, не щадит не только политиков, военных, обывателей, людей искусства, но и спортсменов.

Доказательство тому наглое и оскорбительное выступление украинской гимнастки Надежды Васиной в адрес Владимира Владимировича Путина. Эта дамочка с вполне себе русской фамилией, в качестве украинского национального атрибута нацепила себе на голову безвкусный венок, больше похожий на клумбу, и её тут же понесло. В том числе и матом в прямом эфире.

Конечно, нам уже не привыкать к вздорным обвинениям и оскорбительным высказываниям со стороны различных украинских деятелей. В том числе и таких, как Надия Васина. А может быть это на самом деле самопиар? Ведь кто её, скорбную головой, вообще раньше знал? И таких, как она, к сожалению, на Украине – легион.