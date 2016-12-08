Надела венок – закипели мозги
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
alex1943
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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Надела венок – закипели мозги
:: alex1943 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Делай, что должен, и будь, что будет
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высступление Васиной
Ну вот она проявилась! Теперь можно на этой основе её и засудить, затем в розыск обьявить. Когда то же попадётся...
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