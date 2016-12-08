Муженко собрался границу закрыть

Начальник Генштаба и командующий ВСУ в одном лице Виктор Муженко объяснил, что требование закрыть границу между ДНР и ЛНР с Россией необходимо для победы Украины. Иначе, мол, никак нельзя.

«Война закончится после нашей победы. Можем ли мы освободить Донбасс? Можем. Но при условии, если границы будут закрыты, если не будет поступлений оружия и войск из Российской Федерации», - вещает Муженко.

Украинские деятели хоть в погонах, хоть без, с упорством дятлов долбят в одну и ту же точку: верните нам контроль над границей! А все остальные условия Минских соглашений мы потом будем выполнять.

На кого это рассчитано? Думается, исключительно на внутреннее потребление. Ведь критическое мышление большинства украинско-подданных давно отключено и им невдомёк, что соглашения надо соблюдать в установленном порядке, а не с конца или ещё каким-либо иным способом.