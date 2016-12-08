Обмен «всех на всех» опять откладывается

Вчера в Минске завершилось очередное театральное представление под названием «переговорный процесс Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе». Об этом сообщила пресс-секретарь полномочного представителя ДНР в Минске Дениса Пушилина Виктория Талакина. Следующая встреча запланирована на 21 декабря. Самые важные вопросы так и остались без решения.

Вместо обмена «всех на всех», а это 700 политзаключенных и ополченцев, которых удерживает украинская сторона еще со времен Евромайдана, на 48 украинских террористов, содержащихся в тюрьмах независимых Республик, представитель украинской стороны Ирина Геращенко в очередной раз выдвигает новые формулы.

На этот раз представители Донбасса должны были обрадоваться, согласно мнению Геращенко, формуле «228 сепаратистов на 42 украинцев».

Обмудсмен ДНР Дарья Морозова подвергла критике позицию Украины на переговорах гуманитарной подгруппы в Минске в вопросе обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом она заявила сегодня журналистам.

«Несмотря на то, что Донецкая Народная Республика уже давно готова к скорейшей реализации 6 пункта Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, договориться о проведении обмена с украинской стороной нам не удалось. Официальный Киев так и не дал ни одного ответа на наше предложение о проведении обмена. Очередной раз украинская сторона показала свою несостоятельность, она не готова к конструктивному диалогу», — сказала Морозова.

Омбудсмен ДНР призвала президента Украины Петра Порошенко «принять политическое решение», которое включает полную амнистию для заключенных, и помогло бы решить проблему обмена пленными по формуле прописанной в Минских соглашениях.

Талакина отметила, что переговоры участников подгрупп по политическим и гуманитарным вопросам завершены. Заседания подгруппы по безопасности не было. Встреча экономистов, предусматривающая закрепление за Донбассом нового статуса и снятие экономической блокады, в очередной раз сорвана Украиной.