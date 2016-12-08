Протестные митинги у здания Верховной Рады продолжаются

По сообщению агентства Укринформ, участники Всеукраинской акции профсоюзов сегодня проводят под Верховной Радой многотысячный митинг с требованием усилить социальную защиту работников и других категорий населения в условиях роста цен на энергоносители и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Члены профсоюзных организаций прошли организованной колонной от Кабинета министров к парламенту, чтобы выразить народным депутатам свою позицию накануне принятия Госбюджета на 2017 год.

Митингующие держат в руках флаги с символикой Федерации профсоюзов Украины и других профсоюзных организаций, а также транспаранты с лозунгами "Растет квартплата, должна расти и зарплата", "Коммунальные платежи посильные и обоснованные!" и "Власть – хватит для себя жить всласть". Активисты скандируют «Зарплату, работу, достойную жизнь!» Перед началом митинга активисты выставили напротив двери Верховной Рады ведра с номерами законопроектов, которые они требуют отменить.

На площади перед парламентом также проходит митинг в поддержку законопроекта, который должен разрешить территориальным общинам, созданным в ходе реформы по децентрализации, распоряжаться землями за пределами населенных пунктов.