Главная

Протестные митинги у здания Верховной Рады продолжаются

опубликовано alex1943 в Чт, 08/12/2016 - 12:46 Новость: тема тэги гео
pod Radoj
По сообщению агентства Укринформ, участники Всеукраинской акции профсоюзов сегодня проводят под Верховной Радой многотысячный митинг с требованием усилить социальную защиту работников и других категорий населения в условиях роста цен на энергоносители и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Члены профсоюзных организаций прошли организованной колонной от Кабинета министров к парламенту, чтобы выразить народным депутатам свою позицию накануне принятия Госбюджета на 2017 год.

Митингующие держат в руках флаги с символикой Федерации профсоюзов Украины и других профсоюзных организаций, а также транспаранты с лозунгами "Растет квартплата, должна расти и зарплата", "Коммунальные платежи посильные и обоснованные!" и "Власть – хватит для себя жить всласть". Активисты скандируют «Зарплату, работу, достойную жизнь!» Перед началом митинга активисты выставили напротив двери Верховной Рады ведра с номерами законопроектов, которые они требуют отменить.

На площади перед парламентом также проходит митинг в поддержку законопроекта, который должен разрешить территориальным общинам, созданным в ходе реформы по децентрализации, распоряжаться землями за пределами населенных пунктов.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет