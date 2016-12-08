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В результате авиаудара западной коалиции и ВВС Ирака в городе Эль-Кайм погибло около 100 мирных жителей

опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 12:47 Новость: тема тэги гео
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Западная коалиция во главе с США и иракская армия нанесли авиаудары по городу Эль-Кайм, в результате которых погибли более 60 человек, половина из которых – женщины и дети, местные власти и вовсе говорят о ста погибших. Военные и правительство Ирака пока никак не прокомментировали это преступление против мирного населения, в парламенте страны подозревают, что это была ошибка иракских ВВС, ведь летать в этом районе могли только они, либо самолеты коалиции. Согласно информации местных СМИ, целились летчики по штабу боевиков, но то ли из-за ошибки, то ли неверных разведданных, попали по рынку.
Кроме того американское командование само признало факт налета на госпиталь в иракском Мосуле. В свое оправдание военные США заявили, что в здании, по их данным, находились боевики. Так это или нет, и сколько в итоге погибло людей, до сих пор не понятно.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"