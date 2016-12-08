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Премьер-министр Италии Маттео Ренци подал заявление о своей отставке.

опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 12:53 Новость: тема тэги гео
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Премьер-министр Италии Маттео Ренци 7 декабря официально подал президенту страны Серджо Маттарелле заявление о своей отставке. Ренци объявил об отставке еще 4 декабря сразу после того, как стало известно, что итальянцы на референдуме не поддержали изменения в Конституцию, предложенные правительством.
Премьер согласился оставаться на посту до того, как парламент проголосует за бюджет страны на следующий год, это произошло в среду.
По информации Reuters, президент Италии Серджио Маттарелла начнет консультации с политическими партиями о формировании переходного правительства в четверг вечером. Он попросил Ренци выполнять свои обязанности, пока не будет найдено решение.
Маттарелла, как ожидается, попросит членов кабинета Ренци или политиков от правящей Демократической партии, попытаться сформировать новое правительство.
Очередные парламентские выборы в Италии должны состояться в 2018 году, но много политиков, особенно от партий евроскептиков, призывают провести досрочные выборы уже в начале следующего года.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"