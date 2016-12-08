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Главная С начала войны на Донбассе погибли 9 тысяч 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения, - ООН опубликовано Nvb2003 в Чт, 08/12/2016 - 13:18 Новость: тема тэги гео Согласно данным 16 доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала проведения так называемой АТО погибли 9 тысяч 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.

"Общее количество погибших с середины апреля 2014 до 1 декабря 2016 составляет 9,758 человек; еще 22,779 человек были ранены. Эта цифра включает жертвы среди ВСУ, гражданского населения а также вооруженных групп. Более 2 тыс. убитых были гражданскими лицами. Кроме того, в авиакатастрофе самолета MH-17 погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Количество гражданских лиц раненых в связи с конфликтом оценивается между 6 тыс. и 7 тыс.", - сказано в отчете. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее