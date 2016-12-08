Мнение эксперта: визит Картера Пейджа в Москву – обнадёживающий сигнал

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов изложил своё видение о целях и задачах визита советника избранного президента США Дональда Трампа в Москву. Он считает, что этот визит можно назвать обнадеживающим сигналом в связи с тем, что Москве и Вашингтону нужно сформировать новую повестку дня.

Многие, как российские, так и зарубежные СМИ сообщили сегодня, что советник избранного президента США Картер Пейдж в четверг прибыл в Москву, чтобы провести несколько встреч с предпринимателями и политиками, и планирует остаться в Москве до 13 декабря.

"Когда меняется президент и возникает переходный период — иногда так бывает, происходят предварительные встречи с руководством или людьми, близкими к руководству государства с тем, чтобы определить совпадающие интересы. Об этой встрече мало информации, я думаю, визит будет посвящен тому, с чего начинать двум сторонам, когда Трамп вступит в должность", — заявил Гарбузов.

Эксперт не исключил, что Пейдж проведет переговоры не только с бизнесменами, но и с представителями администрации президента. Однако, по его словами, "такого рода встречи заранее не афишируются и не протоколируются".

"Я считаю, круг вопросов ограничится не только Сирией и борьбой с терроризмом, но и Украиной и Донбассом, и прежде всего это экономическое сотрудничество, потому что двум странам надо сформировать нормальную повестку дня", — заключил Гарбузов.

В МИД РФ пока нет планов проводить встречи с советником избранного президента США Дональда Трампа Картером Пейджем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.